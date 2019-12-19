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Путин: Кто был автором украинской идентичности? Граф Потоцкий

Четверг, 19 декабря 2019, 14:55
Путин: Кто был автором украинской идентичности? Граф Потоцкий

Президент России Владимир Путин заявил, что впервые о украинцах, как об отдельном этносе заговорил шляхтич Речи Посполитой Станислав Потоцкий.

Источник: Прессконференция Путина

Детали: Путина попросили дать оценку межнациональным отношениям в России.

Прямая речь Путина: "Жизнь же сложна и многообразна. У нас сложно устроена страна и столько этносов проживает. Понимаете, мы некоторые вещи забываем. Вот у нас спор с Украиной идет. Есть украинская идентичность. Она сформирована. Кто был автором - граф Потоцкий, известный исследователь и ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах, как об отдельном этнос. Потом были другие польские исследования, которые вообще вычеркнули украинцев из числа славян. Они утверждали, что это потомки, каких кочевых народов.

Но это все ерунда полная. Но мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли вот такие элементы реальной идентичности. Мы должны относиться к этому с уважением. И мы делаем и будем это делать".

Детали: Станислав Потоцкий – шляхтич 18 века, государственный и военный деятель Речи Посполитой, Российской империи, магнат и меценат.

Предыстория:

На пресс конференции Путин также заявил, что все Причерноморья и восточная часть Украины - это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.

Темы: Путинукраинцы
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