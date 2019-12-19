Зеленского просят отреагировать на слова Путина о "российских территориях"

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко требует от президента Владимира Зеленского отреагировать на заявления президента РФ Владимира Путина об "исконно русских территориях"

Источник: Заявление партии "Европейская солидарность"

Дословно: "Партия "Европейская Солидарность" возмущена циничными заявлениями Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как "русские земли". Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины.

Требуем от президента и Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям".

Предыстория: