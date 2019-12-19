Зеленского просят отреагировать на слова Путина о "российских территориях"

7238 просмотров
Четверг, 19 декабря 2019, 17:09

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко требует от президента Владимира Зеленского отреагировать на заявления президента РФ Владимира Путина об "исконно русских территориях"

Источник: Заявление партии "Европейская солидарность"

Дословно: "Партия "Европейская Солидарность" возмущена циничными заявлениями Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как "русские земли". Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины.

Требуем от президента и Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям".

Предыстория:

  • В четверг президент России Владимир Путин во время пресс конференции заявил, что все Причерноморья и восточная часть Украины – это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.

Украинская правда
Темы: Зеленский Путин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Рада приняла ветированный Зеленским закон о временных комиссиях 19 декабря 2019, 17:26
Рада поддержала предложения Зеленского в заветированный Избирательный кодекс 19 декабря 2019, 13:43
Путин удивлен словами Зеленского, но говорит о позитиве на Донбассе 19 декабря 2019, 12:10
Все новости
Главные новости
Кучма о переговорах по обмену: Нам пока не удалось достичь желаемого
Парламент отложил штрафы за "евробляхи" до 2020 года
Рада поддержала предложения Зеленского в заветированный Избирательный кодекс
Путин назвал часть Украины российской территорией, с которой РФ разберется
Все новости
здоровье

Целлюлит: как избавиться и почему возникает

holiday

30 украинских книг 2019 года, которые стоит подарить ребенку, подростку или семье

holiday

Гирлянды и новогодние игрушки своими руками: идеи и инструкции

Поиск по сайту
Архив
Весь архів