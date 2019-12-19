В Москве у ФСБ стрельба: есть убитые

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Четверг, 19 декабря 2019, 17:49

В центре Москвы у здания Федеральной службы безопасности неизвестный открыл стрельбу. Российские СМИ сообщают о раненых и убитых. Число жертв уточняется.

Источник: "Новая газета", Mash, Meduza

Детали: Mash пишет о нескольких раненых, ссылаясь на очевидцев.

Данные о погибших пока разнятся: по информации Mash, в перестрелке погиб сотрудник ГАИ. Он умер в машине скорой помощи. По данным "Новой газеты", минимум один человек погиб - сотрудник ФСБ. Есть раненые. Meduza пишет о двух погибших нападавших и от одного до трех сотрудников правоохранительных органов РФ.

ФСБ РФ официально сообщило, что один нападающий нейтрализован, его личность устанавливается.

Очевидцы говорят, что слышали звуки взрыва.

Неизвестный с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и открыл огонь из автоматического оружия.

Meduza отмечает, что стрельбу открыли в приемной ФСБ: стреляющих якобы было трое; двое из них были убиты, третьему удалось выбежать на улицу, после чего он продолжил отстреливаться.

 
фото: twitter.SazonPRO

На месте работают экстренные службы. В городе введен план перехват "Сирена". Впоследствии сообщили, что план перехвата отменили.

Сообщается, что президенту России Владимиру Путину уже сообщили о стрельбе. Путин сейчас на концерте ко Дню работника органов безопасности России.

Темы: Росcия ФСБ


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