Президент Федерации легкой атлетики говорит, что спортсмены остались без финансирования

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул сообщил, что украинские легкоатлеты не проведут сборы перед Олимпиадой из-за отсутствия финансирования со стороны Министерства культуры, молодежи и спорта.

Источник: обращение Гоцула YouTube от 18 декабря

"Целенаправленная и планомерная подготовка к олимпийскому сезону и олимпийским играм, которая до 18 декабря продолжалась, прерывается. Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое уже было выделено и доведено до легкой атлетики Украины с большой вероятностью не будет выплачено. Соответственно это ставит нас в очень сложную ситуацию.

Уже сейчас сумма обязательств, которые проведены и сейчас не гарантируются к компенсации министерства молодежи и спорта составляют около 4,5 млн гривен. Даже для такой успешной организации как Легкая атлетика Украины это большая и болезненная сумма и мы не можем позволить ее увеличивать.

Поэтому с завтрашнего дня мы отменяем все учебно-тренировочные сборы, которые запланированы в Украине".

Детали: Он также рассказал, что сокращается финансирование сборов за границей в Киргизии, в Испании, в Португалии, в Турции, в Польше, в Кении. Также, по словам Гоцула, эта ситуация может существенно повлиять на подготовку спортсменов следующего года.

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