Президент Федерации легкой атлетики говорит, что спортсмены остались без финансирования
Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул сообщил, что украинские легкоатлеты не проведут сборы перед Олимпиадой из-за отсутствия финансирования со стороны Министерства культуры, молодежи и спорта.
Источник: обращение Гоцула YouTube от 18 декабря
"Целенаправленная и планомерная подготовка к олимпийскому сезону и олимпийским играм, которая до 18 декабря продолжалась, прерывается. Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое уже было выделено и доведено до легкой атлетики Украины с большой вероятностью не будет выплачено. Соответственно это ставит нас в очень сложную ситуацию.
Уже сейчас сумма обязательств, которые проведены и сейчас не гарантируются к компенсации министерства молодежи и спорта составляют около 4,5 млн гривен. Даже для такой успешной организации как Легкая атлетика Украины это большая и болезненная сумма и мы не можем позволить ее увеличивать.
Поэтому с завтрашнего дня мы отменяем все учебно-тренировочные сборы, которые запланированы в Украине".
Детали: Он также рассказал, что сокращается финансирование сборов за границей в Киргизии, в Испании, в Португалии, в Турции, в Польше, в Кении. Также, по словам Гоцула, эта ситуация может существенно повлиять на подготовку спортсменов следующего года.
Предыстория:
- Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаров не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенные расходы – расходы развития, на ремонт и строительство.
- Маркарова заявила, что приостановка финансирования незащищенных статей бюджета в декабря 2019 года связано с тем, что некоторые государственные органы в конце года просят о "перекидывании" средств из одних программ на другие.
- Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ситуация с временным приостановлением выплаты средств на незащищенные статьи государственного бюджета ранее уже неоднократно случалась в Украине.