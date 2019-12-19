В оккупированном Крыму задержан житель Симферополя за "изготовление взрывчатки"

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Четверг, 19 декабря 2019, 19:20

ФСБ России задержала жителя Симферополя Дениса Кашука по подозрению в хранении оружия.

Источник: жена Ольга Кашук, адвокат Назим Шеихмамбетов в комментариях Крым.Реалии

Детали: Денис Кашук не выходил на связь с 17 декабря, жена обратилась в полицию.

К ней домой приехала оперативная группа, забрали фотографию и зубную щетку мужа. На следующий день сотрудники ФСБ в квартире провели обыск, изъяли технику и документы. Сообщили, что Дениса Кашука подозревают в изготовлении взрывчатых веществ.

По словам адвоката, ФСБ подозревает Кашука по статьям 222 и 222.1 УК России (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

В то же время адвокат заверил, что его подзащитный - аполитичный человек, работал в сфере рекламы.

Российское ФСБ задержания Кашука не комментирует.

Темы: Крым оккупация ФСБ


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