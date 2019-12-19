Зеленский с детьми позвонил с вопросами к Богдану, Гончаруку и Баканову

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Четверг, 19 декабря 2019, 19:31

Президент Владимир Зеленский в День Святого Николая встретился в своем офисе для чаепития с двумя мальчиками Артемом Кирилюком и Никитой Баулой, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе.

Источник: Телеграмм канал Офиса президента, Фейсбук-страница ОП

Детали: Зеленский сажает ребят в свое кресло и предлагает позвонить с рабочего телефона поочередно голове Офиса президента Андрею Богдану, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе СБУ Ивану Баканову.

У Богдана Зеленский просит спросить, как дела в Украине.

У Гончарука ребята спрашивают, когда в Украине будут нормальные дороги, а у Баканова, когда будет преодолена коррупция.

 
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Баканов, в частности ответил 9-летним ребятам: "Коррупция закончится тогда, когда мы все вместе захотим, чтобы она закончилась. Когда мы будем подавать собственными действиями пример для всех остальных. Когда мы будем ответственно относиться к государству, а государство будет ответственно относиться к нам".

Украинская правда
Темы: Зеленский Офис президента


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