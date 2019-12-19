Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский с детьми позвонил с вопросами к Богдану, Гончаруку и Баканову

Четверг, 19 декабря 2019, 18:31
Зеленский с детьми позвонил с вопросами к Богдану, Гончаруку и Баканову

Президент Владимир Зеленский в День Святого Николая встретился в своем офисе для чаепития с двумя мальчиками Артемом Кирилюком и Никитой Баулой, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе.

Источник: Телеграмм канал Офиса президента, Фейсбук-страница ОП

Детали: Зеленский сажает ребят в свое кресло и предлагает позвонить с рабочего телефона поочередно голове Офиса президента Андрею Богдану, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе СБУ Ивану Баканову.

У Богдана Зеленский просит спросить, как дела в Украине.

У Гончарука ребята спрашивают, когда в Украине будут нормальные дороги, а у Баканова, когда будет преодолена коррупция.

 
скриншот

Баканов, в частности ответил 9-летним ребятам: "Коррупция закончится тогда, когда мы все вместе захотим, чтобы она закончилась. Когда мы будем подавать собственными действиями пример для всех остальных. Когда мы будем ответственно относиться к государству, а государство будет ответственно относиться к нам".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
Все новости...
Реклама: