Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский позволил Красному Кресту беспрепятственно посещать задержанных

Четверг, 19 декабря 2019, 19:00
Зеленский позволил Красному Кресту беспрепятственно посещать задержанных

Президент Владимир Зеленский предоставил представителям Международного комитета Красного Креста право беспрепятственного доступа к лицам под стражей.

Источник: законопроект №372-IX, сайт президента

Детали: Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу".

Согласно определенным законодательством порядком, разрешение на свидание с лицами под стражей предоставляет администрация места предварительного заключения с письменного разрешения следователя или суда не менее трех раз в месяц. Продолжительность свидания - до 4 часов.

Однако доступ представителей МККК к указанным лицам не является тождественным свиданию с родственниками или другими лицами.

Подписанный президентом закон позволяет Красному кресту беспрепятственно, без ограничения количества свиданий и продолжительности, видеться с взятыми под стражу лицами – в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны.

О свидании нужно предупредить следователя или суд, осуществляющих уголовное производство. Свидание с задержанными предоставляется во время, когда не ведутся следственные действия и не идет судебное заседание.

Что предшествовало: 12 декабря нардепы поддержали законопроект во втором чтении и в целом 335 голосами.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Зеленский
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Дуда и Зеленский неожиданно приехали в Луцк
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Последние новости
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
Все новости...
Реклама: