Зеленский позволил Красному Кресту беспрепятственно посещать задержанных

Президент Владимир Зеленский предоставил представителям Международного комитета Красного Креста право беспрепятственного доступа к лицам под стражей.

Источник: законопроект №372-IX, сайт президента

Детали: Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу".

Согласно определенным законодательством порядком, разрешение на свидание с лицами под стражей предоставляет администрация места предварительного заключения с письменного разрешения следователя или суда не менее трех раз в месяц. Продолжительность свидания - до 4 часов.

Однако доступ представителей МККК к указанным лицам не является тождественным свиданию с родственниками или другими лицами.

Подписанный президентом закон позволяет Красному кресту беспрепятственно, без ограничения количества свиданий и продолжительности, видеться с взятыми под стражу лицами – в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны.

О свидании нужно предупредить следователя или суд, осуществляющих уголовное производство. Свидание с задержанными предоставляется во время, когда не ведутся следственные действия и не идет судебное заседание.

Что предшествовало: 12 декабря нардепы поддержали законопроект во втором чтении и в целом 335 голосами.