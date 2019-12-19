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Экс-замглавы Миграционной службы Пимаховой сообщили о подозрении

Четверг, 19 декабря 2019, 20:39
Экс-замглавы Миграционной службы Пимаховой сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшей первой заместительнице главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

Источник: НАБУ

Детали: Детективы подозревают Пимахову по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Расследование НАБУ ведется с ноября 2017 года.

По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила гражданину Вьетнама организовать оформление вида на жительство в Украине.

За услугу Пимахова требовала и получила 1800 долларов.

Следствие также установило, что в августе 2017 года первая замглавы ГМС предложила гражданство Украины иранцу по якобы территориальному происхождению. Последнее должно было подтверждаться фальшивыми документами.

За оформление и выдачу документов Пимахова просила 30 тысяч долларов.

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Предыстория:

  • 29 ноября 2017 года задержали агента НАБУ во время якобы попытки передачи взятки первому заместителю главы Государственной миграционной службы. В конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.
  • 30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по разоблачению коррупционной схемы, и СБУ, ведя прослушку для бюро, завербовало Пимахову для давления на бюро.
  • Сама Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась к правоохранителям, не зная, что Сергей Титенков – агент НАБУ.
  • Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, детективов НАБУ избранными без конкурса, а технику, которую они используют, – незаконным.
  • После скандала Пимахова ушла в отпуск, а 21 марта 2018 года ее уволил Кабмин.

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Темы: НАБУМиграционная службаскандал
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