Экс-замглавы Миграционной службы Пимаховой сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшей первой заместительнице главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

Источник: НАБУ

Детали: Детективы подозревают Пимахову по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Расследование НАБУ ведется с ноября 2017 года.

По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила гражданину Вьетнама организовать оформление вида на жительство в Украине.

За услугу Пимахова требовала и получила 1800 долларов.

Следствие также установило, что в августе 2017 года первая замглавы ГМС предложила гражданство Украины иранцу по якобы территориальному происхождению. Последнее должно было подтверждаться фальшивыми документами.

За оформление и выдачу документов Пимахова просила 30 тысяч долларов.

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