Экс-замглавы Миграционной службы Пимаховой сообщили о подозрении
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшей первой заместительнице главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.
Источник: НАБУ
Детали: Детективы подозревают Пимахову по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Расследование НАБУ ведется с ноября 2017 года.
По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила гражданину Вьетнама организовать оформление вида на жительство в Украине.
За услугу Пимахова требовала и получила 1800 долларов.
Следствие также установило, что в августе 2017 года первая замглавы ГМС предложила гражданство Украины иранцу по якобы территориальному происхождению. Последнее должно было подтверждаться фальшивыми документами.
За оформление и выдачу документов Пимахова просила 30 тысяч долларов.
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Предыстория:
- 29 ноября 2017 года задержали агента НАБУ во время якобы попытки передачи взятки первому заместителю главы Государственной миграционной службы. В конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.
- 30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по разоблачению коррупционной схемы, и СБУ, ведя прослушку для бюро, завербовало Пимахову для давления на бюро.
- Сама Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась к правоохранителям, не зная, что Сергей Титенков – агент НАБУ.
- Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, детективов НАБУ избранными без конкурса, а технику, которую они используют, – незаконным.
- После скандала Пимахова ушла в отпуск, а 21 марта 2018 года ее уволил Кабмин.