Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коломойский возглавил набсовет "плюсов"

Четверг, 19 декабря 2019, 21:57
Коломойский возглавил набсовет плюсов

Олигарх Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет телеканала "1+1".

Источник: "1+1 Media"

Дословно: "1+1 медиа сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой... Игорь Коломойский как главный акционер группы возглавит наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1""".

Детали: Гендиректором группы назначили исполнительного директора медиагруппы Ярослава Пахольчука. Александра Ткаченко оставили почетным президентом.

В состав правления "1+1 медиа" также вошел – в качестве независимого члена – коммерческий директор ООО "Глобал Медиа Групп" Валерий Вареница.

Напомним:

  • Коломойский является совладельцем огромного медиахолдинга "1+1 Media", куда входят каналы 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНИАН ТВ и Бигуди, а также группа интернет-сайтов, вроде: ТСН.ua, УНИАН, Главред.info.
  • Самым мощным медиа активом Коломойского является телеканал 1+1. В ноябре доля его телепросмотра составила 10,09%.

Узнать больше: Олигархи в телевизоре. Кого пиарят и с кем воюют Ахметов, Коломойский, Медведчук

Украинская правда
Темы: Коломойскийтелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Коломойский
Национализация "Альфы", угрозы Коломойского и изношенные доллары - что рассказала ЭП заместитель главы НБУ
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ
Последние новости
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
Все новости...
Реклама: