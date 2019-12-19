Коломойский возглавил Набсовет "плюсов"
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Четверг, 19 декабря 2019, 22:57
Олигарх Игорь Коломойский возглавил Наблюдательный совет телеканала "1+1".
Источник: "1+1 Media"
Дословно: "1+1 медиа сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой... Игорь Коломойский как главный акционер группы возглавит Наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1""".
Детали: Гендиректором группы назначили исполнительного директора медиагруппы Ярослава Пахольчука. Александра Ткаченко оставили почетным президентом.
В состав правления "1+1 медиа" также вошел – в качестве независимого члена – коммерческий директор ООО "Глобал Медиа Групп" Валерий Вареница.
Украинская правда
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