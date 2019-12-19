Коломойский возглавил Набсовет "плюсов"

Олигарх Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет телеканала "1+1".

Источник: "1+1 Media"

Дословно: "1+1 медиа сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой... Игорь Коломойский как главный акционер группы возглавит наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1""".

Детали: Гендиректором группы назначили исполнительного директора медиагруппы Ярослава Пахольчука. Александра Ткаченко оставили почетным президентом.

В состав правления "1+1 медиа" также вошел – в качестве независимого члена – коммерческий директор ООО "Глобал Медиа Групп" Валерий Вареница.

Напомним:

Коломойский является совладельцем огромного медиахолдинга "1+1 Media", куда входят каналы 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНИАН ТВ и Бигуди, а также группа интернет-сайтов, вроде: ТСН.ua, УНИАН, Главред.info.

Самым мощным медиа активом Коломойского является телеканал 1+1. В ноябре доля его телепросмотра составила 10,09%.

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