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Войну против природы нужно прекратить — генсек ООН

Понедельник, 2 декабря 2019, 01:51

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал руководство предприятий, загрязняющих окружающую среду, не игнорировать вопросы защиты климата.

Источник: DW

Прямая речь: "Мы уже слишком долго ведем борьбу против нашей планеты, а теперь наша планета наносит ответный удар. Нашу войну против природы нужно прекратить".

Детали: Генсек ООН отметил, что нынешних усилий для защиты климата недостаточно из-за отсутствия политической воли у ряда руководителей государств.

Прямая речь: "Мы живем в эпоху, когда точка невозврата уже не за горизонтом".

Напомним:

  • Двухнедельная Климатическая конференции ООН пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря.
  • В ней должны принять участие представители около 200 стран мира.

Темы: ООНэкология
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