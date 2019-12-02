Войну против природы нужно прекратить — генсек ООН
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Понедельник, 2 декабря 2019, 02:51
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал руководство предприятий, загрязняющих окружающую среду, не игнорировать вопросы защиты климата.
Источник: DW
Прямая речь: "Мы уже слишком долго ведем борьбу против нашей планеты, а теперь наша планета наносит ответный удар. Нашу войну против природы нужно прекратить".
Детали: Генсек ООН отметил, что нынешних усилий для защиты климата недостаточно из-за отсутствия политической воли у ряда руководителей государств.
Прямая речь: "Мы живем в эпоху, когда точка невозврата уже не за горизонтом".
Напомним:
- Двухнедельная Климатическая конференции ООН пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря.
- В ней должны принять участие представители около 200 стран мира.
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