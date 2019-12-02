Войну против природы нужно прекратить — генсек ООН

24 просмотра
Понедельник, 2 декабря 2019, 02:51

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал руководство предприятий, загрязняющих окружающую среду, не игнорировать вопросы защиты климата.

Источник: DW

Прямая речь: "Мы уже слишком долго ведем борьбу против нашей планеты, а теперь наша планета наносит ответный удар. Нашу войну против природы нужно прекратить".

Детали: Генсек ООН отметил, что нынешних усилий для защиты климата недостаточно из-за отсутствия политической воли у ряда руководителей государств.

Прямая речь: "Мы живем в эпоху, когда точка невозврата уже не за горизонтом".

Напомним:

  • Двухнедельная Климатическая конференции ООН пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря.
  • В ней должны принять участие представители около 200 стран мира.

Темы: ООН экология


powered by lun.ua
Материалы по теме
В ООН собрали половину суммы для гуманитарной помощи Донбассу 27 ноября 2019, 06:47
Здание миссии ООН подожгли в Конго 27 ноября 2019, 03:25
Взрыв в Афганистане: погиб сотрудник ООН 25 ноября 2019, 02:11
Все новости
Главные новости
В Украине отреагировали на угрозы РФ о "выходе из состава ряда областей"
Диверсанты пытались прорваться в тыл ОС, погибли двое украинских военных  
Стрельба в центре Киева: Стало известно, в кого целился убийца
В центре Киева обстреляли авто, погиб ребенок
Все новости
мнение

8 причин, почему стоит гулять утром

Образование

Уроки без мороки: как помочь своим детям в учебе, советует Барбара Окли

улыбнитесь!

7 ситуаций, которые случались со всеми родителями

Поиск по сайту
Архив
Весь архів