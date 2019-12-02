Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал руководство предприятий, загрязняющих окружающую среду, не игнорировать вопросы защиты климата.

Источник: DW

Прямая речь: "Мы уже слишком долго ведем борьбу против нашей планеты, а теперь наша планета наносит ответный удар. Нашу войну против природы нужно прекратить".

Детали: Генсек ООН отметил, что нынешних усилий для защиты климата недостаточно из-за отсутствия политической воли у ряда руководителей государств.

Прямая речь: "Мы живем в эпоху, когда точка невозврата уже не за горизонтом".

Напомним: