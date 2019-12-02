ООС: с начала суток без потерь

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Понедельник, 2 декабря 2019, 07:12

1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы.

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

Дословно: "Вчера, 1 декабря, во время выполнения боевой задачи, на неведомых взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет ".

Темы: ООС


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