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Аваков назвал "русским дураком" спикера Госдумы РФ посягнувшего на Украину

Понедельник, 2 декабря 2019, 10:03
Аваков назвал русским дураком спикера Госдумы РФ посягнувшего на Украину

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал заявление спикера российской Госдумы о якобы притеснении малых народов в Украине, назвав его "русским дураком"

Источник: Facebook Авакова

Прямая речь: "Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей"

От себя - господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, Украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира".

Нашим, тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" - перечитывайте володиных.. а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие - такие, как я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".

Напомним,

  • Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что из-за "национализма и притеснения малых народов" из состава Украины могут выйти ряд областей.
  • По словам Володина, в Украине "постоянно нарушаются права нацменьшинств".
  • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и замглавы МИД Украины Василий Боднар в ответ предположили, что Украина могла бы принять пару областей РФ "для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения  европейских стандартов жизни"

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковРосcиярусский мир
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