Аваков назвал "русским дураком" спикера Госдумы РФ посягнувшего на Украину
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал заявление спикера российской Госдумы о якобы притеснении малых народов в Украине, назвав его "русским дураком"
Источник: Facebook Авакова
Прямая речь: "Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей"
От себя - господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, Украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира".
Нашим, тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" - перечитывайте володиных.. а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие - такие, как я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".
Напомним,
- Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что из-за "национализма и притеснения малых народов" из состава Украины могут выйти ряд областей.
- По словам Володина, в Украине "постоянно нарушаются права нацменьшинств".
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и замглавы МИД Украины Василий Боднар в ответ предположили, что Украина могла бы принять пару областей РФ "для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни"