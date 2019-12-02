"Укрспецэкспорт" фиктивно накормил иностранные делегации на 12 миллионов грн
ГБР расследует, как служащие госкомпании "Укрспецэкспорт" в 2016-2019 гг. присваивали средства через организации питания представителей иностранных делегаций в киевском ресторане "Fisher", которое фактически не происходило.
Источник: "Наши гроши" со ссылкой на решения Голосеевского райсуда Киева
Детали: Согласно материалам дела, заместитель гендиректора "Укрспецэкспорт", являясь фактическим владельцем ресторана "Fisher", давал указания подчиненным (двум руководителям регионального департамента № 3 ГК и руководителю службы официальных мероприятий ГК) на оформление заведомо фиктивных актов оказания услуг по питанию иностранных делегаций в этом ресторане.
В дальнейшем с согласия гендиректора ГК "Укрспецэкспорт" и под контролем главного бухгалтера госкомпании на счета "Фишер Клаб" и "Фишер Клаб 2017" перечислялись средства за якобы предоставленные услуги по питанию иностранных делегаций в ресторане.
На основании поддельных документов (накладные, счета-фактуры и т.д.) за якобы предоставленные услуги, ГК "Укрспецэкспорт" в 2016-2019 гг. перечисляло "Фишер Клаб" и "Фишер Клаб 2017" средства. В одном постановлении речь идет об около 10 млн грн., в другом - о 2 млн грн. (в результате чего государственным интересам возможно был нанесен ущерб на эту сумму).
После этого, средства переводились в наличные через два ФЛП и ООО "Товстар" и присваивались заместителем гендиректора.
По данным следствия, руководитель ресторана "Fisher" при посредничестве другого лица через водителя заместителя гендиректора "Укрспецэкспорт" передавал ему обналиченные средства, которые распределялись между ним, гендиректором "Укрспецэкспорт" и главбухом.
Правоохранители считают, что руководитель "Укрспецэкспорт", его заместитель, главбух и другие фигуранты дела, действуя по предварительному сговору группой лиц и злоупотребляя служебным положением, присваивают средства ГК "Укрспецэкспорт".
Ранее журналисты программы "Наши гроши с Денисом Бигусом", в расследовании в отношении заместителя гендиректора ГП "Укрспецэкспорт" Павла Старинца выяснили, что он проживает в незадекларированном элитном доме под Киевом.
Также журналисты зафиксировали, как в течение рабочей недели на рабочем авто "Укрспецэкспорта", которым пользуется Старинец, его личный водитель приезжает в ресторан "Fisher". Он каждый день приносил в заведение документы, а также проводил встречи с человеком, который оставляла в его авто передачи.
Старинца назначили на должность заместителя главы "Укрспецэкспорта" в июне 2018 года, до этого он работал помощником заместителя ГП.
К концу октября госкомпанию по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" возглавлял Сергей Проскуркин. Сейчас и.о. руководителя гендиректора ГК является Вадим Кожевников. С 2015 до начала 2018 "Укрспецэкспорт" возглавлял Павел Букин.
Напомним:
- В 2019 году журналисты опубликовали расследование о хищении в оборонке. В расследовании указывается, что в 2016 году "Укрспецэкспорт", который тогда возглавлял Букин, закупил высотомеры для казахских Ан-26 в семь раз дороже, и сообщается об "откате" в 10 тыс. долларов. Сам Букин тогда заявил, что не считает себя в чем-то виноватым.
- В ноябре 2019 года Букину сообщили о подозрении в недекларировании доходов.