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Бывшему гендиректору "Укроборонпрома" сообщили о подозрении

Вторник, 12 ноября 2019, 10:41
Бывшему гендиректору Укроборонпрома сообщили о подозрении

Бывшему гендиректору "Укроборонпрома" сообщили о подозрении в недекларировании доходов.

Источник: пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, информированный источник "Украинской правды"

Дословно: "Следствие установило, что ексгенеральний директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, являющегося собственностью гражданской жены последнего".

Детали: Правоохранители ведут расследование приведенных фактов с августа 2019 года.

12 ноября 2019 детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК).

С июля 2014 года по февраль 2018 госконцерн возглавлял Роман Романов.

Однако, по словам собеседника "УП", речь идет о Павле Букине, который возглавил "Укроборонпром" в 2018 году. До этого Букин возглавлял "Укрспецэкспорт". "Укрспецэкспорт" - госкомпания, которая имеет монопольное право осуществлять экспорт и импорт продукции, услуг военного и двойного назначения.

В 2018 году стало известно, что СБУ проводит досудебное расследование по уплате государственным предприятием "Спецтехноэкспорт" 198 млн гривен на счет фиктивной фирме.

"Спецтехноэкспорт" является дочерним для государственной компании "Укрспецэкспорт", которое в течение 2015-18 годов возглавлял Букин.

Напомним:

  • В 2019 году журналисты опубликовали расследование о хищении в оборонке. В расследовании указывается, что в 2016 году "Укрспецэкспорт", который тогда возглавлял Букин, закупил высотомеры для казахских Ан-26 в семь раз дороже, и сообщается об "откате" в 10 тыс. долларов. Сам Букин тогда заявил, что не считает себя в чем-то виноватым.
  • 3 сентября 2019 года журналисты "Бигус.инфо" обнародовали информацию о том, что Букин, до своего увольнения с должности гендиректора концерна, изменил устав ГК "Укрспецэкспорт" и вывел компанию из-под контроля концерна. Эти обвинения Букин также отверг.

Украинская правда

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Темы: НАБУУкроборонпромдекларации
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