Бывшему гендиректору "Укроборонпрома" сообщили о подозрении

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Вторник, 12 ноября 2019, 11:41

Бывшему гендиректору "Укроборонпрома" сообщили о подозрении в недекларировании доходов.

Источник: пресс-служба Национального антикоррупционного бюро

Дословно: "Следствие установило, что ексгенеральний директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, являющегося собственностью гражданской жены последнего".

Детали: Правоохранители ведут расследование приведенных фактов с августа 2019 года.

12 ноября 2019 детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК).

С июля 2014 года по февраль 2018 госконцерн возглавлял Роман Романов.

Украинская правда
Темы: НАБУ Укроборонпром декларации


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