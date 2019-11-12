Бывшему гендиректору "Укроборонпрома" сообщили о подозрении в недекларировании доходов.

Источник: пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, информированный источник "Украинской правды"

Дословно: "Следствие установило, что ексгенеральний директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, являющегося собственностью гражданской жены последнего".

Детали: Правоохранители ведут расследование приведенных фактов с августа 2019 года.

12 ноября 2019 детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК).

С июля 2014 года по февраль 2018 госконцерн возглавлял Роман Романов.

Однако, по словам собеседника "УП", речь идет о Павле Букине, который возглавил "Укроборонпром" в 2018 году. До этого Букин возглавлял "Укрспецэкспорт". "Укрспецэкспорт" - госкомпания, которая имеет монопольное право осуществлять экспорт и импорт продукции, услуг военного и двойного назначения.

В 2018 году стало известно, что СБУ проводит досудебное расследование по уплате государственным предприятием "Спецтехноэкспорт" 198 млн гривен на счет фиктивной фирме.

"Спецтехноэкспорт" является дочерним для государственной компании "Укрспецэкспорт", которое в течение 2015-18 годов возглавлял Букин.

Напомним: