Нидерланды обвинили РФ в сознательном отказе выдать Цемаха

Прокуратура Нидерландов заявила, что российская сторона сознательно позволила боевику Владимиру Цемаху, подозреваемому в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, уехать из страны, не выдавать его Нидерландам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заключение Национальной прокуратуры Нидерландов по запросам российской стороне на выдачу Цемаха.

"Национальная прокуратура пришла к выводу, что Россия сознательно признала, что Цемах оставил ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос Нидерландов. Это должно было произойти на основе европейского договора об экстрадиции", - говорится в документе.

В прокуратуре напомнили, что Владимир Цемах проходит по делу как подозреваемый, однако решения о том, следует ли его привлекать к ответственности еще нет, для этого нужно больше доказательств.

Прокуратура проинформировала о своем заключении как российскую сторону, так и родственников жертв катастрофы.

Впрочем, как отметили в прокуратуре, ситуация вокруг Цемаха не повлияет судебный процесс вокруг катастрофы MH17, который должен начаться 9 марта 2020 года.

Напомним: