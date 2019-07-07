Справа MH17: Журналісти знайшли відео, на якому бойовик розказав, що ховав ЗРК "БУК"
Журналісти знайшли архівне відео, на якому бойовик ДНР Володимир Цемах, ймовірно, зізнається у причетності до збиття "Боїнга" MH17.
Про це повідомляє "Настоящее время".
Зазначається, що журналісти знайшли відео за 2015 рік з інтерв'ю Цемаха, на якому він переказує популярну на той час на російських федеральних каналах версію, за якою бойовики цілилися по військовим українським літакам. Один збили, а другий український штурмовик нібито збив цивільний "Боїнг".
Цю версію уже давно спростували міжнародні слідчі.
Проте Цемах на відео зізнається, що витягав "якогось" пацана і "щось" ховав.
"Одне слово в цій цитаті автори відео запікали, але якщо читати по губах, то можна припустити, що ним могло бути слово "Бук" - зенітно-ракетна установка. За версією міжнародного слідства, саме з російського "Бука" і був збитий малайзійський "Боїнг", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо:
- BBC Україна повідомило, що українські спецслужби внаслідок операції на території "ДНР" затримали колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі по катастрофі MH17 на Донбасі.
- Донька Цемаха підтвердила журналістам факт затримання у його квартирі в Сніжному 27 червня, припустивши, що її батьком могли цікавитися через те, що саме біля Сніжного був збитий малайзійський "Боїнг".
- Крім того, за словами адвоката, Цемаха доставили до Києва.
- "28 червня доставлений до Києва, а 29 червня Шевченківський районний суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці", - зазначив адвокат.
- Водночас представники українських органів влади не коментують інформацію стосовно Цемаха.
- 24 травня 2018 року міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.
- Спільна слідча слідча група 19 червня 2019 року назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака.
- Підозрюваних буде оголошено у міжнародний розшук.
- Суд над підозрюваними у збитті малайзійського Боїнга розпочнеться у березні 2020 року.
- Служба безпеки повідомила про підозру трьох громадян РФ і одного громадянина України в організації та пособництві теракту.