Справа MH17: Журналісти знайшли відео, на якому бойовик розказав, що ховав ЗРК "БУК"

Журналісти знайшли архівне відео, на якому бойовик ДНР Володимир Цемах, ймовірно, зізнається у причетності до збиття "Боїнга" MH17.

Про це повідомляє "Настоящее время".

Зазначається, що журналісти знайшли відео за 2015 рік з інтерв'ю Цемаха, на якому він переказує популярну на той час на російських федеральних каналах версію, за якою бойовики цілилися по військовим українським літакам. Один збили, а другий український штурмовик нібито збив цивільний "Боїнг".

Цю версію уже давно спростували міжнародні слідчі.

Проте Цемах на відео зізнається, що витягав "якогось" пацана і "щось" ховав.

"Одне слово в цій цитаті автори відео запікали, але якщо читати по губах, то можна припустити, що ним могло бути слово "Бук" - зенітно-ракетна установка. За версією міжнародного слідства, саме з російського "Бука" і був збитий малайзійський "Боїнг", - йдеться у повідомленні.

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