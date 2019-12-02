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Убийство малыша в Киеве: подозреваемым меньше 20 лет

Понедельник, 2 декабря 2019, 15:08
Убийство малыша в Киеве: подозреваемым меньше 20 лет

Задержанным по подозрению в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева – меньше 20 лет.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко, глава полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге в Киеве

Прямая речь Крищенко: "Два человека, молодые люди 19-18 лет. Все остальное будем устанавливать в ходе расследования".

Детали: Глава полиции Киева отказался комментировать информацию некоторых СМИ, что задержанные якобы принадлежат к "Правому сектору", отметив, что "слухи не комментирует". По словам главы Нацполиции, эти люди обоснованно подозреваются в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст. 115 УК - умышленное убийство. В то же время квалификация может быть изменена в дальнейшем в ходе расследования.

Специалисты также нашли оружие, из которого было совершено убийство: карабин калибра 7.62. В ближайшее время должны провести следственный эксперимент с задержанными.

Клименко пояснил, что первоочередная версия о выстреле из автомобиля была отвергнута после изучения траектории полета пули.

Правоохранители изъяли ряд доказательств, в частности фальшивые документы. По словам Клименко, была найдена также "коробка, которая использовалась, чтобы не потерять гильзу, поскольку это было в ночное время".

Основные версии, которые рассматривает следствие: семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность, бывшая профессиональная деятельность Соболева.

Сейчас Соболеву полиция предоставила охрану.

Что было ранее: Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Полицией введена спецоперация по розыску злоумышленника.

ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.

Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший- его сын Александр Соболев 2016 года рождения.

2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка.

Предыстория:

  • По данным УП, Соболев владел несколькими фирмами вместе с женой Нурулислама Аркаллаева, экс-нардепа ВР от "Партии регионов", который связан с совместным украинско-российско-казахским предприятием по производству ядерного топлива.
  • По информации ЧЕСНО, Соболев - уроженец г. Енакиево, предприниматель, экс-директор ДП "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", экс-замглавы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
  • В 2005 г. Соболев занимал должность заммэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти, в 2006 - 2007 гг. работал в СНБО государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.
  • В 2015 г. стал депутатом Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко".

Валентина Романенко, УП

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Темы: убийствополицияКиев
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