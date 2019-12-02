ЦИК разрешила менять место голосования онлайн и сразу на 2 тура
Центральная избирательная комиссия упростила порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.
Об этом в понедельник сообщает Гражданская сеть "Опора".
Такие изменения ЦИК приняла на заседании 2 декабря.
Теперь заявление об изменении места голосования можно подать через электронную форму на сайте ЦИК с использованием электронной подписи, а также через уполномоченное лицо. Ранее это надо было делать лично.
Также теперь временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства (так называемой прописки).
ЦИК также позволил одновременно менять место голосования не только на первый тур выборов, так и одновременно на оба.
При отказе в удовлетворении заявления избирателя сообщают безотлагательно с указанием перечня оснований.
Принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов.
Напомним:
Весной во время президентских выборов в Украине избиратели, которые хотели изменить место голосования, были вынуждены отстоять длинные очереди.
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