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ЦИК разрешила менять место голосования онлайн и сразу на 2 тура

Понедельник, 2 декабря 2019, 17:43

Центральная избирательная комиссия упростила порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.

Об этом в понедельник сообщает Гражданская сеть "Опора".

Такие изменения ЦИК приняла на заседании 2 декабря.

Теперь заявление об изменении места голосования можно подать через электронную форму на сайте ЦИК с использованием электронной подписи, а также через уполномоченное лицо. Ранее это надо было делать лично.

Также теперь временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства (так называемой прописки).

ЦИК также позволил одновременно менять место голосования не только на первый тур выборов, так и одновременно на оба.

При отказе в удовлетворении заявления избирателя сообщают безотлагательно с указанием перечня оснований.

Принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов.

Напомним:

Весной во время президентских выборов в Украине избиратели, которые хотели изменить место голосования, были вынуждены отстоять длинные очереди.

Темы: ЦИКвиборы
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