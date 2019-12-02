ЦИК разрешила менять место голосования онлайн и сразу на 2 тура

348 просмотров
Понедельник, 2 декабря 2019, 18:43

Центральная избирательная комиссия упростила порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.

Об этом в понедельник сообщает Гражданская сеть "Опора".

Такие изменения ЦИК приняла на заседании 2 декабря.

Теперь заявление об изменении места голосования можно подать через электронную форму на сайте ЦИК с использованием электронной подписи, а также через уполномоченное лицо. Ранее это надо было делать лично.

Также теперь временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства (так называемой прописки).

ЦИК также позволил одновременно менять место голосования не только на первый тур выборов, так и одновременно на оба.

При отказе в удовлетворении заявления избирателя сообщают безотлагательно с указанием перечня оснований.

Принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов.

Напомним:

Весной во время президентских выборов в Украине избиратели, которые хотели изменить место голосования, были вынуждены отстоять длинные очереди.

Темы: ЦИК виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава МИД о выборах в ОРДЛО: Никакой "зрады" не запланировано 18 ноября 2019, 13:30
Центризбирком пустил Вятровича в Раду 14 ноября 2019, 19:48
ЦИК зарегистрировал нардепом экс-свободовца: "вырвал" победу у "слуги" 11 ноября 2019, 18:22
Все новости
Главные новости
Полиция вышла на заказчика нападения на Соболева и его семью
Зеленский: Нашли "интересное решение", чтобы вдвое снизить тарифы на тепло
Убийство малыша в Киеве: подозреваемым меньше 20 лет
Полиция задержала подозреваемых в убийстве сына депутата Киевского облсовета
Все новости
мнение

8 причин, почему стоит гулять утром

опрос

Украинцам стали меньше нравиться комедии

советы

Черная пятница: как потратить деньги безопасно и с максимальной пользой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів