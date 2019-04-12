Заради зміни місця голосування виборці у Києві вистоюють довгі черги

Охочі змінити місце голосування на другий тур виборів президента подекуди стикаються з необхідністю вистояти довгу чергу і вже сумніваються, чи підуть на дільниці 21 квітня.

Принаймні, з такою проблемою стикаються люди, які проживають у Києві, а зареєстровані в інших населених пунктах

На зміну місця голосування залишається фактично три дні, а райдержадміністрації не дають ради з потоком виборців, навіть якщо працюють після завершення робочого дня.

Вочевидь, дається взнаки те, що часу на зміну місця голосування виділено загалом менше, ніж було перед першим туром, а закон не дає можливості змінити місце голосування одразу на два тури, якщо є таке бажання.

За даними Державного реєстру виборців, станом на 12 квітня тимчасово змінили місце голосування 156 618 осіб. У першому турі таких було вдвічі більше: 315 725 осіб. Всього 31 березня проголосували 18 893 864 осіб, ще 224 600 бюлетенів визнали недійсними (явка склала 63,52%).

Люди жаліються у соцмережах на черги по зміну місця реєстрації. Виборці складають списки, записуються з раннього ранку – але й це не гарантує, що впродовж дня вони пройдуть необхідну процедуру.

Наприклад, черги у Печерській райдержадміністрації 11 квітня були такі довгі, що журналіст "Української правди" вирішила поїхати в інший район.

Печерська РДА, 11 квітня УП

Проходження відповідних процедур у Дніпровській РДА зайняло в неї 1,5-2 години. Декому там вдавалося зробити це швидше.

12 квітня кореспондент "Української правди" зазирнув у ту ж Печерську РДА: о 16:20 список охочих проголосувати в цьому районі налічував понад 600 осіб. Людина, що записалася під номером 450, розповіла, що за весь час її перебування там пройшло трохи більше 300 осіб.

На Позняках чоловік, який прийшов до РДА о 8:50, отримав посвідчення виборця про зміну місця голосування аж о 16-й.

У Деснянському районі теж черги через недостатню кількість працівників.

У Подільському районі виборці теж вичікують у чергах годинами.

Хоча є позитивний досвід мешканців Оболоні: там декому пощастило оформити зміну місця голосування за 10-20 хвилин.

Але часом за день по зміну місця голосування записуються сотні осіб. – і не в усіх вистачає терпіння

А по "відкріпні" можна буде прийти з 16 квітня.

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