Путин запретил продавать гаджеты без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной установке на отдельные виды электронных вычислительных машин отечественного программного обеспечения.
Источник: закон "О внесении изменения в ст.4 закона РФ "О защите прав потребителей" на сайте Госсистемы правовой информации
Текст закона: "При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин.
Перечень отдельных видов указанных технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядок их предварительной установки определяются правительством Российской Федерации".
Детали: Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.
Что было ранее: 21 ноября Госдума России приняла закон, обязывающий устанавливать на "отдельные виды технически сложных товаров" отечественное программное обеспечение.
В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
По мнению парламентариев, закон позволит россиянам не устанавливать дополнительные программы после покупки указанных устройств.
Напомним:
- 13 сентября 2020 года пройдут выборы в местные органы власти, в частности, губернаторов и депутатов законодательных собраний государственной власти.
- 9 сентября 2019 года на выборах в Московскую городскую думу "Единая Россия" потеряла треть депутатов по сравнению с предыдущим составом.