Путин запретил продавать гаджеты без российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной установке на отдельные виды электронных вычислительных машин отечественного программного обеспечения.

Источник: закон "О внесении изменения в ст.4 закона РФ "О защите прав потребителей" на сайте Госсистемы правовой информации

Текст закона: "При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин.

Перечень отдельных видов указанных технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядок их предварительной установки определяются правительством Российской Федерации".

Детали: Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Что было ранее: 21 ноября Госдума России приняла закон, обязывающий устанавливать на "отдельные виды технически сложных товаров" отечественное программное обеспечение.

В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

По мнению парламентариев, закон позволит россиянам не устанавливать дополнительные программы после покупки указанных устройств.

Напомним: