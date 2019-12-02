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Путин запретил продавать гаджеты без российского софта

Понедельник, 2 декабря 2019, 17:45
Путин запретил продавать гаджеты без российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной установке на отдельные виды электронных вычислительных машин отечественного программного обеспечения.

Источник: закон "О внесении изменения в ст.4 закона РФ "О защите прав потребителей" на сайте Госсистемы правовой информации

Текст закона: "При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин.

Перечень отдельных видов указанных технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядок их предварительной установки определяются правительством Российской Федерации".

Детали: Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Что было ранее: 21 ноября Госдума России приняла закон, обязывающий устанавливать на "отдельные виды технически сложных товаров" отечественное программное обеспечение.

В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

По мнению парламентариев, закон позволит россиянам не устанавливать дополнительные программы после покупки указанных устройств. 

Напомним: 

  • 13 сентября 2020 года пройдут выборы в местные органы власти, в частности, губернаторов и депутатов законодательных собраний государственной власти.
  • 9 сентября 2019 года на выборах в Московскую городскую думу "Единая Россия" потеряла треть депутатов по сравнению с предыдущим составом.

Украинская правда

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Темы: РосcияПутин
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