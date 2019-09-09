На выборах в Московскую думу партия власти понесла потери
Источник: Deutsche Welle
На выборах в Московскую городскую думу "Единая Россия" потеряла треть депутатов по сравнению с предыдущим составом.
Детали: "Единая Россия" потеряла 13 мандатов.
Всего выбирают 45 депутатов. По сравнению с предыдущим составом Думы, в которой было 38 "единороссов", в новой Думе будет 25. В то же время, несмотря на потери, правящая партия сохраняет большинство.
Секретарь Генсовета "Единой России" 9 сентября заявил, что это "достойный результат для партии".
В столичный парламент также проходят 20 оппозиционных кандидатов: 13 от КПРФ, четыре от "Яблока" и три от "Справедливой России".
Как следует из предварительных данных горизбиркома, явка на московских выборах составила 21,77 процента, что несколько выше показателя 2014 года.
Что было раньше: В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования – около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.
Предыстория:
- Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму проходили в Москве с 14 июля.
- Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды арестованного ранее Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
- 27 июля полиция применила против протестующих дубинки. Там также были задержаны более тысячи человек.
- На акции 3 августа было задержано более тысячи человек.
- На выборах в Мосгордуму регистрацию прошли 225 кандидатов: 58 самовыдвиженцев и 167 партийных кандидатов.
- За места в столичном парламенте боролись представители девяти партий: ЛДПР (45 кандидатов), КПРФ (42 кандидата), "Справедливой России" (39 кандидатов), "Коммунистов России" (31 кандидат), партии "Родина" (4 кандидата), партии "Яблоко" (3 кандидата), а также "Партии роста", экологической партии "Зеленые", "Гражданской силы" (по одному кандидату).