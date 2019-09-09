На выборах в Московскую думу партия власти понесла потери

Источник: Deutsche Welle

На выборах в Московскую городскую думу "Единая Россия" потеряла треть депутатов по сравнению с предыдущим составом.

Детали: "Единая Россия" потеряла 13 мандатов.

Всего выбирают 45 депутатов. По сравнению с предыдущим составом Думы, в которой было 38 "единороссов", в новой Думе будет 25. В то же время, несмотря на потери, правящая партия сохраняет большинство.

Секретарь Генсовета "Единой России" 9 сентября заявил, что это "достойный результат для партии".

В столичный парламент также проходят 20 оппозиционных кандидатов: 13 от КПРФ, четыре от "Яблока" и три от "Справедливой России".

Как следует из предварительных данных горизбиркома, явка на московских выборах составила 21,77 процента, что несколько выше показателя 2014 года.

Что было раньше: В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования – около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.

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