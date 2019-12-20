На железнодорожном вокзале снова ищут взрывчатку

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве снова "заминировали".

Источник: пресс-служба Укрзализныци

Дословно: "Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала.

Все работники и пассажиры вокзала евакуированы. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители".

Детали: Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.