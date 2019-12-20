На железнодорожном вокзале снова ищут взрывчатку

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Пятница, 20 декабря 2019, 15:24

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве снова "заминировали".

Источник: пресс-служба Укрзализныци

Дословно: "Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала.

Все работники и пассажиры вокзала евакуированы. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители".

Детали: Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Темы: Киев Укрзализныця


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