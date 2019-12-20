На железнодорожном вокзале снова ищут взрывчатку
486 просмотров
Пятница, 20 декабря 2019, 15:24
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве снова "заминировали".
Источник: пресс-служба Укрзализныци
Дословно: "Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала.
Все работники и пассажиры вокзала евакуированы. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители".
Детали: Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
powered by lun.ua