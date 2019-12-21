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Россия собирается завершить "Северный поток-2", несмотря на санкции США

Суббота, 21 декабря 2019, 14:58
Россия собирается завершить Северный поток-2, несмотря на санкции США

Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозу американских санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций", - говорится в заявлении.

В российском ведомстве заявили, что "США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников".

"На самом деле речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России…В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО", - отмечается в заявлении.

Предыстория:

  • 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.
  • После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2.

Существует также мнение о том, что газопровод все равно будет достроен. О дальнейшей стратегии - читайте в статье Готовимся к Nord Stream-3: какой должна быть газовая стратегия Украины.

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Темы: РосcияСШАгаз
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