В Киеве насмерть сбили двух велосипедистов

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 00:21

В Святошинском районе Киева водитель автомобиля Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева

Дословно: "Сегодня, около 17 часов, на Брест-Литовском шоссе (остановка общественного транспорта" Пролисок ") произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов".

Детали: От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте ДТП.

 
 
 

Темы: ДТП Киев полиция Виталий Кличко


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