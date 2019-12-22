В Киеве насмерть сбили двух велосипедистов

В Святошинском районе Киева водитель автомобиля Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева

Дословно: "Сегодня, около 17 часов, на Брест-Литовском шоссе (остановка общественного транспорта" Пролисок ") произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов".

Детали: От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте ДТП.