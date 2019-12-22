Украинцы стали реже разводиться

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 09:33

В 2019 году в Украине было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов.

Источник: Министерство юстиции

Дословно: "В 2019 году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились".

Детали: По данным министерства, в 2019 году в Украине зарегистрировали более 227 тысяч браков, а разорвали - более 37 тысяч браков.

Ранее Минюст сообщал, что в 2018 году было заключено 229 тысяч браков, расторгнуто – почти 54 тысяч.

Темы: Минюст


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