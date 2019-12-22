Комиссия Украина-НАТО состоится 15 января

15 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей государств-членов.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

На заседании стороны рассмотрят реализацию Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО по 2019 и обсудят маршрут приоритетных реформ на 2020 год.

Заседание пройдет под сопредседательством вице-премьера Кулебы.

Оценку РНП Украина-НАТО 29 государств-членов одобрили на последнем заседании Североатлантического Совета НАТО в Брюсселе.

Напомним, Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP).

В октябре также стало известно, что в отношениях Украины и НАТО будет запущена новая инициатива, должен соединить все существующие до сих пор форматы сотрудничества.

Подробно об инициативе читайте в статье "Европейской правды" "Интеграция без ПДЧ: что стоит за "перезапуском отношений" Украины с НАТО".