Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал забастовщиков, которые парализовали железную дорогу страны, остановить забастовку в рождественский период, и объявил, что откажется от своей президентской пенсии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Две недели широкомасштабных забастовок против запланированной пенсионной реформы Макрона привели к тому, что большая часть Франции остановилась. Железнодорожный транспорт, включая высокоскоростные поезда TGV и парижское метро, ​​работает вдвое меньше от своей нормальной способности.

Выступая на пресс-конференции в Кот-д'Ивуаре поздно вечером в субботу, Макрон призвал транспортные профсоюзы прекратить забастовку на период праздников с уважения "к семейной жизни" и к французскому народу, который "иногда разлучается и желает воссоединиться во время праздника".

Несколько профсоюзов до сих пор исключали возможность остановки забастовок в рождественский период.

Макрон также сказал, что отказывается от президентской пенсии в размере 6220 евро в месяц, и от своего будущего членства в конституционном совете Франции, на которое пожизненное право имеет каждый бывший президент Франции. За место в конституционном совете выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 13 500 евро.

Предыдущий президент Франсуа Олланд также отказался от этой льготы, но Макрон стал первым президентом, который отказался от своей пенсии.