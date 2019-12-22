Украина планирует открыть посольстве в Албании и генконсульства во Франции и США

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 14:23

В 2020 году Украина планирует открыть одно новое посольство и два генеральных консульства за рубежом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

По его словам, речь идет об открытии посольства в Албании, а также генерального консульства во французском Марселе и генерального консульства в американском Хьюстоне.

"Уже получено согласование президента Украины, ждем согласия контрагентов", - сообщил дипломат.

Он выразил надежду, что новые дипломатические учреждения начнут работать в третьем квартале 2020 года.

Сеть украинских консульских учреждений пока охватывает 94 страны, консулы работают в 116 городах, утверждается в программе украинского правительства.

Также сообщалось, что правительство планирует расширить сеть почетных консулов ​​там, где до сих пор нет официального консульского присутствия.

Темы: МИД дипломатические отношения Франция США Албания


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