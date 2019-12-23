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В Facebook и Twitter ликвидировали сеть фейковых протрамповских аккаунтов

Понедельник, 23 декабря 2019, 11:43
В Facebook и Twitter ликвидировали сеть фейковых протрамповских аккаунтов

Facebook и Twitter закрыли сеть фальшивых аккаунтов, которые распространяли пропаганду в пользу президента США Дональда Трампа.

Источник: The Verge

Детали: По информации издания, учетные записи "маскировались" под американцев, а лица в них были сгенерированы искусственным интеллектом.

По данным администрации Facebook, фейковые аккаунты, у которых до 55 миллионов подписчиков, связаны с американской медиа-компанией BL, которая в свою очередь имеет связь с Epoch Media Group.

Еще в августе NBC News сообщали, что Epoch распространяла сообщения в поддержку президента Трампа через социальные сети Facebook и Twitter.

Как известно, эта компания имеет тесные связи с китайским религиозным движением Фалуньгун, у которого проблемы с правительством Китая.

В Facebook отмечают, что поддельными учетными записями управляли представители США и Вьетнама.

Facebook удалил 610 аккаунтов, 89 страниц, 156 групп и 72 учетные записи в Instagram, которые были связаны с BL и Epoch. По данным соцсети, на рекламу фейковых аккаунтов потратили около 9,5 миллиона долларов.

Темы: facebookсоцсетиТрампСША
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