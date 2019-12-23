5 человек приговорили к смертной казни за убийство Хашогги

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Понедельник, 23 декабря 2019, 13:03

Прокурор Саудовской Аравии в понедельник заявил, что пять человек приговорили к смертной казни и еще трех - к тюрьме на общий срок 24 года за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в октябре прошлого года.

Об этом сообщает Reuters.

Хашогги был жителем США и критиком наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, фактического правителя королевства.

Хашогги последний раз видели в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, где он должен был получить документы перед женитьбой. Как сообщается, его тело было расчленено и изъято из здания, а его останки не найдены.

ЦРУ и некоторые правительства Запада заявили, что считают, что принц Мухаммед приказал убить Хашогги, но саудовские чиновники заявляют, что он не имеет к этому никакого отношения. 11 подозреваемых в Саудовской Аравии предстали перед судом.

Прокурор, зачитывая предыдущий приговор в судебном процессе, также заявил, что Сауд аль-Кахтани, бывший высокопоставленный советник саудовского руководства, находился под следствием, но ему не предъявили обвинений, и его уволили.

"Европейская правда"

Темы: убийство


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