Ночь на Николая в Киеве была самой теплой с 1881 года

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Понедельник, 23 декабря 2019, 13:08

Ночь на святого Николая в столице оказалась самой теплой с 1881 года.

Источник: сайт Центральной геофизической обсерваторит имени Срезневского

Детали: По данным метеорологов, в эту ночь столбик термометра не опустился ниже 5,8°С, что на 3°С выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов.

19 декабря максимальная температура воздуха составила +11,3°С, что на 0,6°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

Благодаря теплой ночи и теплому дню, и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2°С, что на 2,4° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшийся с 2015 года.

В обсерватории напомнили, что с 16 декабря в Киеве уже зафиксировано 7 температурных рекордов.

Украинская правда
Темы: погода празднования


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