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Мужчина с ножом напал на людей возле остановки: есть погибший, трое – раненых

Понедельник, 23 декабря 2019, 12:40

В селе Воздвижевка Запорожской области обнаружили труп мужчины, еще трех человек с ножевыми ранениями доставили в больницу. По подозрению в нападении и убийстве правоохранители задержали жителя Запорожья.

Источник: пресс-служба полиции Запорожской области

Дословно: "В селе Воздвижевка возле остановки общественного транспорта обнаружен труп мужчины. На теле погибшего, жителя Днепропетровской области, 1986 года рождения обнаружены ножевые ранения.

Также в больницу с резаными ранами туловища доставлены еще три человека: местный житель 1987 года рождения и два жителя Днепра 1987 и 1974 рождения".

Детали: Правоохранители установили, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта нанес житель Запорожья 1995 года рождения.

Его задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Также по данному факту возбуждено производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщение в полицию поступило 22 декабря около 2 часов ночи.

Украинская правда
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