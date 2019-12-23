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Более двух третьих россиян узнают новости из телевизора

Понедельник, 23 декабря 2019, 12:44

Жители России в основном узнают новости по телевидению (70%), из интернета (58%), газет и журналов (19%) и по радио (13%).

Источник: "Медуза" со ссылкой на данные исследования Mediascope

Детали: Согласно результатам опроса, лидерами доверия стали Первый канал и "Россия 1".

Среди источников новостей на ТВ самые популярные в порядке убывания: Первый канал, "Россия 1", НТВ и "Россия 24".

Интернету как источнику новостей доверяют только 14% опрошенных, а телевидению — 44%.

Самые любимые телепрограммы россиян — это "Прямой эфир с Андреем Малаховым", "Мужское и женское" и "Поле чудес". Среди сериалов лидируют "Игра престолов", "След" и "Тайны следствия".

Телевидение стало основным источником новостей для людей старше 55 лет, в то время как интернет — для людей в возрасте 16-34 лет.

Главные источники новостей в интернете — это "Яндекс.Новости" (25%), "ВКонтакте" (10%), YouTube (7%), Instagram (6%), Google (5%), "Одноклассники" (5%).

Опрошенные также упомянули Lenta.ru (2%), Rambler, Telegram, Facebook и "Медузу" (по 1%).

Темы: РосcиятелевидениеопросСМИ
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