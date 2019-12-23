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Поймали группу "минеров", по заказу терроризировавших столичный ТРЦ

Понедельник, 23 декабря 2019, 15:45
Поймали группу минеров, по заказу терроризировавших столичный ТРЦ

Правоохранители задержали группу "минеров", которые на протяжении 3 месяцев сообщали об угрозе взрыва в ТРЦ "Магелан" в Киеве.

Источник: сайт прокуратуры города

Прямая речь: "Установлено, что указанная группа лиц, действуя по предварительному сговору, организовывала систематическое "минирование" торгового центра. Исполнители преступления за обещанное денежное вознаграждение осуществляли ложные сообщения о минировании ТРЦ и делали это в течение трех месяцев 2019 года".

Детали: По данным следствия, для каждого анонимного звонка злоумышленники использовали новый мобильный телефон и разовую сим-карту, от которых избавлялись сразу после "минирования".

Всего за указанный период указанные лица совершили по меньшей мере 14 ложных сообщений, которые оказались фейками.

По подозрению в содеянном правоохранители задержали четырех местных жителей.

Им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) УК Украины.

Всем задержанным уже избрана мера пресечения: одному - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн гривен, остальным трем - домашний арест.

Следствие в уголовном производстве продолжается, устанавливаются возможные заказчики и другие участники преступления.

Украинская правда
Темы: Киеввзрывкриминал
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