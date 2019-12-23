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Тейлор сказал, кто станет временным поверенным в делах США в Украине

Понедельник, 23 декабря 2019, 16:43

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который уйдет с должности в начале следующего года, заявил, что его сменит заместитель главы миссии Кристина Квин.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Заместитель главы миссии Кристина Квин очень хорошо квалифицирована и готова приступить с начала следующего месяца. Она будет отвечать за наше посольство в следующие несколько месяцев, пока настоящий следующий посол не будет избран и затем передан в Сенат на утверждение", - сказал Тейлор, отвечая на вопрос в ходе онлайн-общения в Facebook.

По данным СМИ, Белый дом, скорее всего, предложит назначить новым послом генерала армии США в отставке Кита Дейтона.

 
Кристина Квин

"Я знаю, что они работают над тем, чтобы очень хорошо квалифицированный человек приехал и заменил Кристину. Они прямо сейчас работают, чтобы подготовить этого человека. Этот человек хочет приехать", - добавил Тейлор.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАдипломатические отношения
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