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ЕС осудил открытие железнодорожного сообщения между РФ и оккупированным Крымом

Понедельник, 23 декабря 2019, 17:40

В ЕС назвали открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Керченского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - говорится в заявлении.

"Железнодорожное сообщение - это еще один шаг к насильственной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается" - подчеркнули в ЕС.

В Евросоюзе напомнили, что Керченский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря.

"Европейский Союз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного прохода через Керченский пролив согласно международного права" - говорится в заявлении.

"Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Россией Крымского полуострова" - подчеркнули в ЕС.

23 декабря президент России Владимир Путин по железной дороге отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, запустив таким образом железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом.

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Темы: ЕСРосcияКрым
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