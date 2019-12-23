Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия готова отменить санкции против Украины, если Киев это инициирует – Медведев

Понедельник, 23 декабря 2019, 17:59
Россия готова отменить санкции против Украины, если Киев это инициирует – Медведев

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что РФ готова отменить на двусторонней основе санкции в отношении Украины, если со стороны Киева будет такая инициатива.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы им (Киеву) всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели".

Детали: Медведев добавил, что Россия "все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что". По его словам, речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

Медведев также отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается, но не исключил возобновления общения на правительственном уровне, если украинский премьер этого захочет.

Премьер РФ вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а со следующим премьером Владимиром Гройсманом и нынешним Алексеем Гончаруком не говорил.

Темы: РосcияУкраинасанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Росcия
Кремль пытается показать благоприятные условия для привлечения в армию добровольцев – ISW
Россия хочет приобрести у Северной Кореи артиллерийские снаряды – Белый дом
Журналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: