Россия готова отменить санкции против Украины, если Киев это инициирует – Медведев

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что РФ готова отменить на двусторонней основе санкции в отношении Украины, если со стороны Киева будет такая инициатива.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы им (Киеву) всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели".

Детали: Медведев добавил, что Россия "все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что". По его словам, речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.



Медведев также отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается, но не исключил возобновления общения на правительственном уровне, если украинский премьер этого захочет.



Премьер РФ вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а со следующим премьером Владимиром Гройсманом и нынешним Алексеем Гончаруком не говорил.