Экс-руководителей "Дельта Банка" подозревают в хищении 4,4 млрд.

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Понедельник, 23 декабря 2019, 21:03

Правоохранители объявили подозрения экс-руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 миллиарда гривен.

Источник: сайт Национальной полиции

Дословно: "23 декабря соответствующие подозрения было объявлено бывшей председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью".

Детали: Правоохранители установили, что должностные лица "Дельта Банка" незаконно выводили деньги в особо крупных размерах.

В течение 2012-2015 годов они кредитовали подконтрольную фиктивную компанию, а деньги выводили на счета оффшоров.

Также выяснилось, что служащие "Дельта Банка" для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

Такие их действия стали основанием для признания "Дельта Банка" неплатежеспособным и введения в нем временной администрации.

Согласно заключению судебно-экономических экспертиз, подтверждено убытки на сумму 4,4 миллиарда гривен.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО "Дельта Банк" к такой противоправной деятельности.  

Что было раньше: 10 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц наложил арест на активы, принадлежащие владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну.

Украинская правда
Темы: полиция банки деньги


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