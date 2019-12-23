Мужчину застрелили в столичном Гидропарке

В Киеве неизвестный ранил мужчину из огнестрельного оружия, в результате чего тот скончался.

Источник: полиция Киева

Дословно: "В результате инцидента пострадавший получил огнестрельные ранения и погиб на месте. Сейчас проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника".

Детали: Мужчину ранили в "Гидропарке".

На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные полицейские и врачи.

Полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Начато досудебное расследование. Полиция разыскивает злоумышленника.