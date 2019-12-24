В ПЦУ пока не планируют проводить календарную реформу

Переход Православной церкви Украины на григорианский календарь может внести "смятение" в украинское православие.

Источник: руководитель прессслужбы ПЦУ Евстратий Зоря

Прямая речь: "Поспешное календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями" удвоение празднование ") потенциально" законсервируют "в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед

Так что риски от реформы сейчас - очевидные и реальные, в отличие от пользы для верующих, Церкви.".

Детали: Евстратий Зоря добавил, что риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.

Что было раньше: предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что реформа церковного календаря и переноса даты празднования Рождества возможна, когда большинство украинский будут к этому готовы.

Справка: христиане западного обряда празднуют Рождество по григорианскому календарю в ночь с 24 на 25 декабря, а христиане восточного обряда - по юлианскому календарю в ночь с 6 на 7 января