В бывших французских колониях, после визита Макрона, будет изменена валюта

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Вторник, 24 декабря 2019, 05:51

В 2020 году Франция перестанет поддерживать Западноафриканский франк (CFA franc), который является общей валютой восьми западноафриканских стран.

Источник: RFI

Детали: "Президент Кот-д'Ивуара Аласана Уаттара объявил о завершении существования совместной региональной валюты восьми стран в Западной Африке, которую поддерживает Франция. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрона объявил в Абиджане (столица Кот-д'Ивуара - ред) это исторической реформой".

На замену западноафриканском франку в 2020 году будет введена новая валюта - Эко. Зона ее использования будет распространяться на восемь стран, из которых - Кот-д'Ивуар, Бенин, Буркина Фасо, Мали, Нигер, Сенегал и Того - были французскими колониями. Новая валюта появится также в Гвинея-Бисау.

Париж официально уже не будет поддерживать новую валюту, как это происходит с нынешним западноевропейским франком. В свою очередь восемь стран Западной Африки не держать 50% своих валютных резервов во французском казначействе.

Напомним:

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Темы: Франция валюта


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