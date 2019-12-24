Джулиани заявил, что Сорос стоял за назначением послов США в Украине

Американский финансист Джордж Сорос стоял по назначению четырех послов США в Украине.

Источник: журнал New York

Прямая речь: "Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР".

Детали: Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани в интервью журналу заявил, что Сорос "контролировал" Мари Йованович (экс-посол США в Украине).

Напомним: