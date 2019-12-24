Джулиани заявил, что Сорос стоял за назначением послов США в Украине

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Вторник, 24 декабря 2019, 06:27

Американский финансист Джордж Сорос стоял по назначению четырех послов США в Украине.

Источник: журнал New York

Детали: Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани в интервью журналу заявил, что Сорос "контролировал" Мари Йованович (экс-посол США в Украине).

Прямая речь: "Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР".

Напомним:

  • С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. Уже после увольнения Йованович президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал ее "плохим послом".
  • После увольнения Йованович заявила, что она отказалась передавать просьбы адвоката Трампа Руди Джулиани украинским чиновникам. Йованович сказала, что посоветовала для коммуникации использовать официальные правоохранительные каналы.
  • Йованович давала показания по делу импичмента трем комитетам Палаты представителей США в середине октября, а вчера была опубликована стенограмма ее показаний.
  • Она, в частности, сказала, что была напугана ремаркой Трампа о том, что "ее вскоре ждут определенные вещи".

Темы: США


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