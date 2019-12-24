Погода на день: дождь и туман, в Карпатах – снег и метель

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Вторник, 24 декабря 2019, 09:23

Во вторник, 24 декабря, в большинстве областей ожидается дождь, в Карпатах – мокрый снег, порывы ветра и метель. Температура в течение суток – 3-8° тепла.

Источник: Укргидрометцентр в комментарии Укринформу

Сообщение синоптиков: "24 декабря в Украине облачно. Временами дождь, на крайнем западе – существенный дождь, лишь в восточных областях без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман. Ветер юго-восточный (в западной части – северо-западный), 7-12 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток 3-8° тепла (днем в южной части 7-12°). В Карпатах значений существенный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель; температура в течение суток 0-3° мороза".

Детали: В Киеве и области 24 декабря облачно с дождем.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 6-8° тепла, по области – 3-8° тепла.

Темы: погода


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