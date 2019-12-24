Мэру Коростышева вручили подозрение за растрату 800 тысяч, выделенных на ремонт дорог

Городскому главе Коростышева сообщили о подозрении в служебной халатности, в результате которой были растрачены средства на ремонт дорог на сумму более 800 тысяч гривен.

Источник: СБУ

Детали: Прокуратура Житомирской области под сопровождением сотрудников Службы безопасности 23 декабря объявила о подозрении по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса (служебная халатность).

Представители Службы безопасности установили, что мэр не обеспечил должной проверки качества выполненных работ, но подписал с коммерсантами соответствующие акты.

Комплексная экспертиза финансово-бухгалтерской документации, изъятой во время обысков, подтвердила, что из-за действий мэра бюджету Коростышева был нанесен ущерб на сумму более 800 тысяч гривен.

Продолжается досудебное следствие.

Мэром Коростышева с 2015 года является Иван Кохан.