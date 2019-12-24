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Американский эсминец USS Ross прибыл в Одессу

Вторник, 24 декабря 2019, 10:44
Американский эсминец USS Ross прибыл в Одессу

Американский ракетный эсминец USS Ross DDG71 зашел в одесский морской порт во вторник утром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Думскую".

Несмотря на сильный туман, операция швартовки прошла успешно. Это тридцатый заход военного корабля НАТО в Черное море в этом году, из них 15 заходили в Одессу.

В 2016 году эсминец USS Ross вместе американским десантным кораблем принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016" и несколько дней провел в Одессе.

Ранее командование 6-м флотом США сообщило, что эсминец прошел Босфор и направляется в Черное море.

"USS Ross начинает свой транзит через северный пролив по пути к Черному морю для проведения операций по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками. В восьмой раз в этом году корабль ВМС США посетил Черное море", - говорилось в заявлении.

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