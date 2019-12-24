Кабмин упростил пересечение КПВВ учащимся на материковой Украине

Правительство упростило пересечение границы Херсонской области с полуостровом Крым для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на территории материковой Украины.

Источник: Правительственный портал

Детали: Сейчас для такой поездки дети нуждаются в сопровождении обоих родителей или нотариально заверенном согласии одного из родителей.

Теперь же дети могут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины.

Кроме того, информация об обучении указанных лиц должна содержаться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

В то же время, в случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу применяется стандартная процедура для пересечения границы Украины.