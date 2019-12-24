Украинцы смогут путешествовать без виз в две страны Южной Америки – решение правительства

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Вторник, 24 декабря 2019, 13:44

Правительство во вторник, 24 декабря, утвердило безвизовый режим с Колумбией и Эквадором.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет "Европейская правда".

"Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований", - написал Гончарук.

По его словам, украинцы смогут путешествовать в эти страны без виз на 90 дней в течение 180 дней.

Напомним:

  • Глава МИД Вадим Пристайко подписал соглашения об отмене виз с обеими странами в конце сентября.
  • В этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43-е место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.
  • Ранее в правительстве обещали, что в 2020 году будет увеличен сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.

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