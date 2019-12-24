Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия будет сдерживать агрессию против себя гиперзвуковыми ракетами – Минобороны РФ

Вторник, 24 декабря 2019, 13:47
Россия будет сдерживать агрессию против себя гиперзвуковыми ракетами – Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ рассказал о главных задачах армии в "сдерживании агрессии против России и союзников".

Источник: ТАСС, РИА Новости

Детали: Путин рассказал, как на выставке вооружений ему с гордостью доложили о том, что "техника не уступает лучшим мировым образцам".

Президент РФ заявил, что "шахматная ничья" в этом вопросе недопустима – "Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда, это военная организация государства".

Путин будет продвигать создание перспективных ракетных систем, "способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о повышенной активности войск НАТО у границ России: "По сравнению с прошлым годом вблизи наших границ на 33% увеличилась интенсивность воздушной разведки, на 24% - морской".

В то же время, по его словам, боевые возможности Вооруженных сил России выросли на 14%, а доля современных образцов в составе российского вооружения достигла 68,2%.

Шойгу также пообещал, что на этой неделе первый ракетный полк оснастят комплексами "Авангард" с гиперзвуковыми крылатыми блоками, а в следующем году ядерные силы получат 22 пусковые установки с ракетами "Ярс" и "Авангард".

Помимо этого, в сухопутные войска, береговые войска ВМФ и ВДВ поставят 565 современных бронированных машин, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, два дивизионных комплекта "Бук-М3".

Темы: ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Путин
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
"Будет ответ": Путин пригрозил отомстить за Крымский мост
Путину доложили о подрыве Крымского моста
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: