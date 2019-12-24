Россия будет сдерживать агрессию против себя гиперзвуковыми ракетами – Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ рассказал о главных задачах армии в "сдерживании агрессии против России и союзников".

Источник: ТАСС, РИА Новости

Детали: Путин рассказал, как на выставке вооружений ему с гордостью доложили о том, что "техника не уступает лучшим мировым образцам".

Президент РФ заявил, что "шахматная ничья" в этом вопросе недопустима – "Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда, это военная организация государства".

Кроме того, Путин рассказал, что будет продвигать создание перспективных ракетных систем, "способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о повышенной активности войск НАТО у границ России: "По сравнению с прошлым годом вблизи наших границ на 33% увеличилась интенсивность воздушной разведки, на 24% - морской".

В то же время, по его словам, боевые возможности Вооруженных сил России выросли на 14%, а доля современных образцов в составе российского вооружения достигла 68,2%.

Шойгу также пообещал, что на этой неделе первый ракетный полк оснастят комплексами "Авангард" с гиперзвуковыми крылатыми блоками, а в следующем году ядерные силы получат 22 пусковые установки с ракетами "Ярс" и "Авангард".

Помимо этого, в сухопутные войска, береговые войска ВМФ и ВДВ поставят 565 современных бронированных машин, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, два дивизионных комплекта "Бук-М3".