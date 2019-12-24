Это страшнее, чем НАТО: Лукашенко посоветовал, чего России надо бояться от Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России стоит бояться не вступления Украины в НАТО, а прихода к власти националистов.

Источник: интервью Лукашенко радиостанции "Эхо Москвы"

Прямая речь Лукашенко: "Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружения, как вы их там называете грубо, нацики…

Я с этим, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то, у каждого есть свои понятия. Но вы знаете эти радикальные национальные силы в Украине, вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять, вы знаете в Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить вот это оголтелое радикальное националистическое пока, я не знаю, меньшинство это или их много в Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО".

Детали: Лукашенко считает, что вступление Украины в НАТО "безопасности нам не добавит", говоря о РФ и Беларуси.

По его словам, Беларуси, а "тем более России", лучше было бы если бы Украина проводила хотя бы такой курс, как это было после распада Советского Союза.