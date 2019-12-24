Польша и Румыния осудили открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом

Министерства иностранных дел Польши и Румынии осудили открытие Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым через Керченский пролив.

Соответствующие заявления размещены в Twitter министерств двух стран.

В Twitter МИД Польши распространил заявление Евросоюза, в котором говорится, что железнодорожное сообщение материковой России с оккупированным Крымом является еще одним нарушением украинского суверенитета Россией и продолжением принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма.

By doing so Moscow again confirms adequacy of the firm EU reaction, including imposed sanctions. Poland does not recognise the illegal annexation of Crimea. https://t.co/4dgrLg9bCy — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) December 24, 2019

"Делая это, Москва вновь подтверждает адекватность решительной позиции ЕС, в том числе относительно введенных санкций. Польша не признает незаконную аннексию Крыма", - говорится в сообщении польского министерства.

В свою очередь МИД Румынии заявил, что строительство железнодорожного маршрута между материковой частью России и Крымом через Керченский мост подтверждает продолжающееся нарушение Россией международного права.

"Румыния вновь заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Construction of railway route b/ mainland #Russia & #Crimea on #KerchBridge confirms the continued breach by Russia of international law. Romania reiterates its support 4 #Ukraine’s 🇺🇦 sovereignty & territorial integrity. #CrimeaIsUkraine @MFA_Ukraine — MFA Romania (@MAERomania) December 24, 2019

23 декабря президент России Владимир Путин железной дорогой отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, запустив таким образом железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом.

В Евросоюзе напомнили, что Керченский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря.

"Европейская правда"