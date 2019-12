Польша и Румыния осудили открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом

Министерства иностранных дел Польши и Румынии осудили открытие Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым через Керченский пролив.

Соответствующие заявления размещены в Twitter министерств двух стран.

В Twitter МИД Польши распространил заявление Евросоюза, в котором говорится, что железнодорожное сообщение материковой России с оккупированным Крымом является еще одним нарушением украинского суверенитета Россией и продолжением принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма.

By doing so Moscow again confirms adequacy of the firm EU reaction, including imposed sanctions. Poland does not recognise the illegal annexation of Crimea. https://t.co/4dgrLg9bCy